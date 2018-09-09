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Авраменко выиграла "бронзу" чемпионата мира в стрельбе по движущейся мишени

Галина Авраменко
13:07 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: noc-cn.org

Новости спорта: В Чанвоне (Республика Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира по стрелковым видам спорта.

Медальная копилка сборной Украины в воскресенье, 9 сентября, пополнилась тремя наградами.

Галина Авраменко из Чернигова стала бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени с 10 метров, у юниоров в этом упражнении "серебро" и "бронзу" завоевали винничане соответственно Даниил Даниленко и Максим Бабушок, который в споре за 3-е место опередил своего соотечественника Дениса Баблюка из Хмельницкого.

В медальном зачете сборная Украины занимает 7-е место, имея в активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды. Лидирует сборная Китая (9, 11, 4), второй идет команда Республики Кореи (9, 7, 7).

Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе завершится 14 сентября.

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Все по теме:

Новости спорта, Галина Авраменко, Даниил Даниленко, Максим Бабушок, Пулевая стрельба.
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