27 метров над уровнем Мостара: экстремальный этап Red Bull Cliff Diving

"Zdravo, Mostar!", - так приветствовал нас небольшой, но яркий городок в Боснии и Герцеговине. Помимо насыщенной и переплетенной истории этого места, здесь есть главная достопримечательность - это Старый мост (собственно в честь него и называется город). Высота его достигает 27 метров.

"Отличная место для прыжков: мост, речка, скалы, солнце и много зрителей", - так описал это место один из дайверов Дэвид (Лос-Анджелес), который провел нас на вышку, откуда прыгают спортсмены.

Клифф-дайвинг (cliff diving) - прыжки в воду с естественных вышек (скал), является предшественником и разновидностью хай-дайвинга (прыжки с экстремальных высот). Мироая серия клифф-дайвинга Red Bull Cliff Diving World Series началась в 2009 году. Сезон Мировой серии сейчас состоит из 7 этапов, на каждом из которых спортсмены совершают серию прыжков с высоты около 27 метров.

В старинном городе Мостар (Босния и Герцеговина) завершился шестой в сезоне этап мировой серии по прыжкам в воду с 27-метровой вышки Red Bull Cliff Diving. Его победителем стал представитель Великобритании Гэри Хант, у которого отлично получаются выступления на последних этапах – он выиграл на трёх последних и вырвался в лидеры общего зачёта. При этом в Мостаре Ханту пришлось потрудиться: после второго прыжка он шёл лишь на десятой позиции, но смог одержать победу. Шестикратный чемпион мира близок к тому, чтобы на последнем этапе в сезоне в итальянском Полиньяно-а-Маре через две недели вернуть титул.

Адриана Хименес и Гэри Хант

В женских соревнованиях, в которых участницы прыгают с высоты 21 метр, лучшей была мексиканка Адриана Хименес. Второй стала действующая чемпионка из Австралии Рианна Иффланд, а тройку лучших замкнула Джессика Маколей из Великобритании, которая выступала по wildcard.

Лучшие моменты этапа в Мостаре

СЛОВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Харри Хант (Великобритания)

"Это была большая битва! Вчера я допустил ошибку, но мне уже приходилось бывать в такой ситуации и я попытался вспомнить те времена, когда я должен был вернуться. Это то, что мне удалось сегодня. Безусловно, здорово вернуться сюда и выиграть этап еще раз.

В прошлом году мне сказали, что я никогда не выигрывал прыжки с моста ранее. В этом году сказали, что никто не выигрывал прыжки с моста дважды. Но мне это удалось. Также мне сказали, что победитель этапа в Мостаре никогда не выигрывал мировую серию. Так что у меня есть еще одно дело".

Адриана Хименес (Мексика)

"Я действительно горжусь собой. Давление было очень высоким. Я старалась собраться и быть спокойной, старалась не слушать результаты других девушек. Я просто пыталась сосредоточиться на себе, и я так счастлива за этап, людей, место - это потрясающе.

Если брать в целом, я останусь той же и не буду концентрироваться на результатах, Но постараюсь сделать еще один удачный прыжок и насладиться каждой секундой".

Результаты - Этап 6, Мостар | Босния и Герцеговина

МУЖЧИНЫ

1- Гэри Хант (Великобритания) – 415,30 балла

2- Михал Навратил (Чехия) – 394,10

3- Каталин Преда (W) (Румыния) – 384,30

4- Джонатан Паредес (Мексика) – 383,30

5- Стивен Лобю (США) – 382,50

6- Крис Коланус (Польша) – 382,20

7- Энди Джонс (США) – 364,35

8- Оуэн Уэймут (W) (Великобритания) – 358,20

9- Блэйк Олдридж (Великобритания) – 357,50

10- Серхио Гусман (W) (Мексика) – 351,75

ЖЕНЩИНЫ

1- Адриана Хименес (Мексика) – 326,90 балла

2- Рианна Иффланд (Австралия) – 317,10

3- Джессика Маколей (W) (Великобритания) – 308,55

4- Лизанн Ришар (Канада) – 304,90

5- Яна Нестерова (Беларусь) – 280,50

6- Джинджер Хьюбер (США) – 239,60

7- Ксантея Пеннизи (W) (Австралия) – 222,60

8- Ирис Шмидбауэр (W) (Германия) – 215,40

9- Кэти Эттерман (W) (США) – 200,45

10- Селия Фернандес (W) (Испания) – 187,40

Турнирная таблица (после 6 из 7 этапов)

МУЖЧИНЫ

1- Гэри Хант (Великобритания) – 810 очков

2- Стивен Лобю (США) – 790

3- Джонатан Паредес (Мексика) – 660

4- Михал Навратил (Чехия) – 570

5- Энди Джонс (США) – 500

6- Крис Коланус (Польша) – 470

7- Блэйк Олдридж (Великобритания) – 408

8- Алессандро де Розе (Италия) – 349

9- Дэвид Колтури (США) – 330

10- Серхио Гусман (W) (Мексика) – 270

ЖЕНЩИНЫ (после 4 из 5 этапов)

1- Адриана Хименес (Мексика) – 650 очков

2- Рианна Иффланд (Австралия) – 630

3- Лизанн Ришар (Канада) – 530

4- Джессика Маколей (W) (Великобритания) – 510

5- Яна Нестерова (Беларусь) – 380

6- Джинджер Хьюбер (США) – 260

7- Анна Бадер (Германия) – 220

8- Антонина Вышиванова (W) (Украина) – 120

9- Ирис Шмидбауэр (W) (Германия) – 100

10- Жаклин Валенте (W) (Бразилия) – 80

Украинский след

На этапе Red Bull Cliff Diving World Series-2018 в Мостаре украинцы не выступали. Но в общем зачете есть представители Украины: Алексей Пригоров (17-е место) и Вячеслав Колесников (15-е место), у девушек - Антонина Вышиванова.

Нам удалось найти украинский след в Мостаре - это один из арбитров соревнований Андрей Игнатенко.

Некогда он и сам покорял высоты клифф дайвинга, как один из первых украинских дайверов. Сейчас же Андрей Игнатенко оценивает выступления других.

- На этот раз в Мостаре победили те, кто хорошо готовился и был фаворитом соревнований. Здесь отличное место для прыжков и этап Мировой серии удался на славу! Клифф дайвинг развивается и спортсменов становится все больше, а поэтому конкурения растет.

- Как обстоит дело с украинскими спортсменами и развитием этого вида спорта в Украине?

- В этом виде спорта сейчас есть два украинца. Это экстремальный вид спорта и не каждый сможет тут выступать, включая олимпийских чемпионов. Раньше в Украине (Ялта) проводили этам Мировой серии, но в Украине много мест, где можно придумать такие соревнования.

- Как проходят тренировки спортсменов? Для этого обязательно прыгать со скал?

- Основная масса тренировок проходит в зале и бассейнах. Спортсмену нужна вышка, а со скал можно прыгать лишь на соревнованиях.

- В чем изюминка клифф дайвинга?

- Это больше, чем адреналин и физическая нагрузка. Это что-то необьяснимое!

Заключительный этап Red Bull Cliff Diving World Series пройдет совсем скоро в Полиньяно-а-Маре (Италия). Тогда мы и узнаем имена лучших дайверов планеты.