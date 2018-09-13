Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе

Украинец Павел Коростылев стал бронзовым призером чемпионата мира в стрельбе из малокалиберного пистолета центрального боя с 25 м (586 очков).

Победил в финале бразилец Жулио Альмейда (591), вторым стал олимпийский чемпион 2016 года немец Кристиан Райтц (588).

На данный момент в активе сборной Украины 10 медалей (2-4-4), в том числе взрослая сборная завоевала 5 медалей (1-2-3), столько же на счету юниоров – 5 (1-3-1).

Добавим, что на этом ЧМ Украина завоевала две лицензии на Олимпиаду в Токио 2020. в том числе одну из них выиграл Коростылев.