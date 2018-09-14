Украинец Коростылев - чемпион мира в скоростной стрельбе из пистолета

В заключительный день чемпионата и юниорского первенства мира по стрелковым видам спорта в Чанвоне (Республика Корея) медальная копилка сборной Украины пополнилась двумя наградами.

Львовянин Павел Коростылев стал чемпионом мира в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

Коростылев выиграл "золото", набрав 581 очко из 600 возможных. Второй результат показал Гурприт Сингх из Индии (579), замкнул призовую тройку Ким из Республики Корея (579).

Павел Коростылев, Владимир Пастернак и Александр Петрив завоевали командную "бронзу" в этом упражнении.

В общекомандном зачете сборная Украины занимает 9-е место, имея в активе три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград. Лидирует сборная Китая (19, 14, 8), второй идет команда Республики Корея (11, 14, 11).

Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе завершится 14 сентября финалом в мужском ските.