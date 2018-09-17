Экс-тренер сборной России готов возглавить Динамо

Экс-наставник московского «Динамо», петербуржского СКА и сборной России Олег Знарок может возглавить минское «Динамо», сообщает Belarushockey.com.

Источник информирует, что 55-летний специалист, который сейчас находится без работы, выразил готовность стать тренером единственного представителя Беларуси в КХЛ.

Пресс-служба минского «Динамо» уже успела опровергнуть эту информацию, заявив, что она не имеет под собой оснований.

Белорусский клуб неудачно стартовал в новом сезоне КХЛ, набрав под руководством канадского тренера Горди Дуайера всего два очка в шести матчах. На данный момент «Динамо» идет на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.