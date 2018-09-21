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Енджейчик и Шевченко проведут бой на UFC 231

Енджейчик - Шевченко
14:18 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: 8 декабря в Торонто (провинция Онтарио, Канада) состоится турнир по смешанным боевым искусствам UFC 231.

Одним из поединков вечера станет противостояние экс-чемпионки UFC Йоанны Енджейчик и Валентины Шевченко, о чём в промоушене сообщили официально.

Ранее Енджейчик заявила, что полностью готова к тому, чтобы подняться в весовой категории и встретиться в октагоне с Валентиной. Йоанна отметила, что всегда хотела драться с лучшими бойцами в мире и считает Шевченко одной из лучших в муай-тай, а также среди бойцов смешанного стиля.

Сама Валентина также неоднократно признавалась, что ей интересен бой с Енджейчик и она хотела бы в ближайшее время провести поединок с Йоанной.

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Новости спорта, MMA, UFC, UFC 131, Валентина Шевченко, Енджейчик - Шевченко, Йоанна Енджейчик, Новости ММА.
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