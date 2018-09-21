Енджейчик и Шевченко проведут бой на UFC 231

Одним из поединков вечера станет противостояние экс-чемпионки UFC Йоанны Енджейчик и Валентины Шевченко, о чём в промоушене сообщили официально.

Ранее Енджейчик заявила, что полностью готова к тому, чтобы подняться в весовой категории и встретиться в октагоне с Валентиной. Йоанна отметила, что всегда хотела драться с лучшими бойцами в мире и считает Шевченко одной из лучших в муай-тай, а также среди бойцов смешанного стиля.

Сама Валентина также неоднократно признавалась, что ей интересен бой с Енджейчик и она хотела бы в ближайшее время провести поединок с Йоанной.