Енджейчик и Шевченко проведут бой на UFC 231
Новости спорта: 8 декабря в Торонто (провинция Онтарио, Канада) состоится турнир по смешанным боевым искусствам UFC 231.
Одним из поединков вечера станет противостояние экс-чемпионки UFC Йоанны Енджейчик и Валентины Шевченко, о чём в промоушене сообщили официально.
Ранее Енджейчик заявила, что полностью готова к тому, чтобы подняться в весовой категории и встретиться в октагоне с Валентиной. Йоанна отметила, что всегда хотела драться с лучшими бойцами в мире и считает Шевченко одной из лучших в муай-тай, а также среди бойцов смешанного стиля.
Сама Валентина также неоднократно признавалась, что ей интересен бой с Енджейчик и она хотела бы в ближайшее время провести поединок с Йоанной.