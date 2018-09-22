Верняев стал чемпионом Кубка мира в Венгрии

Лучший украинский гимнаст Олег Верняев вернулся к выступлениям за сборную Украины на этапе Кубка мира в венгерском городе Сомбахтей, где завоевал золотую и серебряную медали. Об этом сообщает Sport Arena.

Верняев победил в соревнованиях на коне, набрав 14,65 очка. Также он стал вторым в вольных упражнениях с результатом в 14,05 очка. Его опередил только израильтянин Артем Долгопят.

Напомним, Олег Верняев пропустил более полугода после операций на плече и ноге, но уже успел победить в пятом туре Бундеслиги.