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Верняев стал чемпионом Кубка мира в Венгрии

Олег Верняев
22:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Лидер сборной Украины победил в Венгрии в упражнениях на коне.

Лучший украинский гимнаст Олег Верняев вернулся к выступлениям за сборную Украины на этапе Кубка мира в венгерском городе Сомбахтей, где завоевал золотую и серебряную медали. Об этом сообщает Sport Arena.

Верняев победил в соревнованиях на коне, набрав 14,65 очка. Также он стал вторым в вольных упражнениях с результатом в 14,05 очка. Его опередил только израильтянин Артем Долгопят.

Напомним, Олег Верняев пропустил более полугода после операций на плече и ноге, но уже успел победить в пятом туре Бундеслиги.

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Новости спорта, Гимнастика, Новости спорта, Олег Верняев.
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