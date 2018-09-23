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Настольный теннис: украинка вышла в финал чемпионата Европы

Маргарита Песоцкая
14:35 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинка Маргарита Песоцкая выступит в решающем поединке чемпионата Европы по настольному теннису в Аликанте (Испания).

В полуфинале континентального первенства Песоцкая нанесла поражение посеянной под первым номером Софии Полкановой из Австрии - 4:2 (7:11, 14:12, 12:10, 11:13, 11:4, 11:5), обеспечив себе какие минимум серебряную награду.

В финале чемпионата Европы Песоцкая разыграет "золото" с победительницей встречи представительниц Польши Ли Цянь и Катаржины Грибовской-Франц.

Маргарита Песоцкая в третий раз стала медалисткой чемпионата Европы по настольному теннису в одиночном разряде ("серебро" в 2009 году, "бронза" - в 2011-м).

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Все по теме:

Новости спорта, Маргарита Песоцкая, Настольный теннис, Новости настольного тенниса, Чемпионат Европы.
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