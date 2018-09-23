Настольный теннис: украинка вышла в финал чемпионата Европы

В полуфинале континентального первенства Песоцкая нанесла поражение посеянной под первым номером Софии Полкановой из Австрии - 4:2 (7:11, 14:12, 12:10, 11:13, 11:4, 11:5), обеспечив себе какие минимум серебряную награду.

В финале чемпионата Европы Песоцкая разыграет "золото" с победительницей встречи представительниц Польши Ли Цянь и Катаржины Грибовской-Франц.

Маргарита Песоцкая в третий раз стала медалисткой чемпионата Европы по настольному теннису в одиночном разряде ("серебро" в 2009 году, "бронза" - в 2011-м).