День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Усик в Манчестере: Я не думаю сейчас о Тони Беллью
Усик в Манчестере: Я не думаю сейчас о Тони Беллью
Новости: Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Новости: Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

Red Bull Володар Гори 2018: Андреевский спуск покорили более 200 велосипедистов

Смотрите фото (7)
Red Bull Володар Гори 2018
16:17 Сегодня Телеграф
Фото: redbullcontentpool.com

Новости спорта: Более 200 велосипедистов покорили Андреевский спуск в соревновании Red Bull Володар Гори 2018.

22 сентября в Киеве уже во второй раз состоялись уникальные соревнования для всех вело-любителей - Red Bull Володар Гори. Различные виды велосипедов, профессиональные спортсмены и любители, женщины и мужчины в возрасте от 18 лет - все в одинаковых условиях покоряли крутой Андреевский спуск. Участники преодолевали 580 метров брусчатки с набором высоты в 56 метров.

Red Bull Володар Гори - это динамичные велогонки, главная особенность которых в том, что допускаются любые виды велосипедов! Шоссейный, bmx, фикс, mtb и другие - на чем угодно можно испытать свои силы, взять новую вершину и стать полноправным Властелином Горы. В этом году Андреевский спуск пытались покорить даже на отечественном легендарном байке "Украина"!

Открыла велосоревнования всемирно известная украинская велогонщица и Чемпионка Кубка мира по маунтинбайку 2017 - Яна Беломоина. В течение соревнования все участники и гости события имели прекрасную возможность пообщаться с Яной, взять автограф и сделать фото.

Событие также посетила известная легкоатлетка и Red Bull спортсменка Юлия Левченко.

Участники стартовали группами с подножия горки и неслись вверх к Андреевской церкви. У каждого было лишь несколько минут, чтобы набрать скорость, преодолеть высоту, справиться с брусчаткой и другими препятствиями трассы, и опередить соперников. Напряжение сохранялась в течение всего дня, ведь чтобы дойти до победы, нужно было пройти путь от квалификационного заезда, через ¼ и полуфинал, и наконец финальные заезды среди мужчин и женщин, которые проходили уже по вечернему Андреевскому спуску.

Победителя среди мужчин и женщин определили по результатам лучшего времени в финале соревнований. Как среди мужчин, так и среди женщин в этом году зафиксированы новые рекорды времени по сравнению с прошлогодними результатами.

Победителем среди мужчин, с результатом в 01:29:6, стал киевлянин Зубченко Виталий:

"Очень тяжелая гонка, будто бы и маленькая, но заехать сюда очень сложно. И соперники все готовились целый год. В том году это было первое соревнование, все попробовали, а в этом году все уже готовились на 100%. Поэтому было очень трудно одержать победу. Я даже не рассчитывал, мой результат в финале уже был максимальным", - делится впечатлениями нынешний Властелин Горы.

Среди женщин, со временем 01:58:6, звание Властительницы горы подтвердила Кристина Конвисарова, которая уже второй раз становится победительницей Red Bull Володар Гори: "Было

очень трудно, потому что я тренировалась меньше, чем в прошлом году. Ехала на все, и пыталась оставить силы на финал, не оглядывалась, и приехала. В следующем году буду участвовать снова. Главное - не бояться участвовать, регистрироваться и сначала не смотреть на результат, а пытаться получать удовольствие от процесса. Потому что сегодня я знала, что не очень готова и не была уверена в результате, но старалась каждую минуту получать удовольствие от процесса, а затем будет что будет".

Все больше и больше вело-фанатов пытаются проверить свои силы и умения на время в гонке Red Bull Володар Гори, поэтому пора уже готовиться к следующему году!

О Red Bull Володар Гори

Red Bull Володар Гори - уникальные гонки на велосипеде вверх по Андреевскому спуску, которые в Украине проходят с 2017 года. Дистанция - 580 метров, набор высоты - 56 метров. Соревнования для различных вело-дисциплин (шоссейный, bmx, фикс, mtb и другие). К участию допускаются профессионалы и любители, женщины и мужчины в возрасте от 18 лет.

О Яне Беломоиной

Яна Беломоина - украинская велосипедистка по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Досрочная Чемпионка Кубка мира по маунтинбайку (2017), чемпионка Европы по маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри (2017), двукратная участница Олимпийских игр. В 2017 году Яна возглавила мировой рейтинг UCI в кросс-кантри среди женщин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Red Bull, Red Bull Володар Гори, Red Bull Володар Гори 2018, Велосипед, Велоспорт, Новости спорта.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Мотор проиграл Скьерну в гандбольной Лиге чемпионов "Донбасс" на выезде разгромил "Белый Барс" Волейбол: Барком-Кажаны выиграли Суперкубок Украины

Последние новости

Реклама Луценко решением суда признана социальной Чудаки в общественном транспорте, которые поднимут вам настроение Полиция назвала 5 версий покушения на активиста Михайлика в Одессе
Сегодня читают в спорте
01 Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого было сложнее боксировать
02 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
03 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
04 Видео сумасшедшего промаха Ярмоленко в матче против Челси в АПЛ
05 Игроки Вест Хэма жестко затроллили Ярмоленко
Новости сегодня
17:10 Беллью назвал Усика "монстром", с которым никто не хочет выходить в ринг
17:09 Диетологи подсказали, почему необходимо регулярно есть рис
17:06 В Хмельницком собираются построить Дворец спорта за 277 млн гривень
17:05 Красочные снимки нашего мира, которые сняты с помощью дрона (Фото)
17:05 СБУ вызвала на допрос депутата Госдумы РФ Жириновского
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Новости: Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Новости: Неделя моды в Милане 2018: Моника Белуччи открыла показ Dolce&Gabbana
Неделя моды в Милане 2018: Моника Белуччи открыла показ Dolce&Gabbana
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь