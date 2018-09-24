Red Bull Володар Гори 2018: Андреевский спуск покорили более 200 велосипедистов

22 сентября в Киеве уже во второй раз состоялись уникальные соревнования для всех вело-любителей - Red Bull Володар Гори. Различные виды велосипедов, профессиональные спортсмены и любители, женщины и мужчины в возрасте от 18 лет - все в одинаковых условиях покоряли крутой Андреевский спуск. Участники преодолевали 580 метров брусчатки с набором высоты в 56 метров.

Red Bull Володар Гори - это динамичные велогонки, главная особенность которых в том, что допускаются любые виды велосипедов! Шоссейный, bmx, фикс, mtb и другие - на чем угодно можно испытать свои силы, взять новую вершину и стать полноправным Властелином Горы. В этом году Андреевский спуск пытались покорить даже на отечественном легендарном байке "Украина"!

Открыла велосоревнования всемирно известная украинская велогонщица и Чемпионка Кубка мира по маунтинбайку 2017 - Яна Беломоина. В течение соревнования все участники и гости события имели прекрасную возможность пообщаться с Яной, взять автограф и сделать фото.

Событие также посетила известная легкоатлетка и Red Bull спортсменка Юлия Левченко.

Участники стартовали группами с подножия горки и неслись вверх к Андреевской церкви. У каждого было лишь несколько минут, чтобы набрать скорость, преодолеть высоту, справиться с брусчаткой и другими препятствиями трассы, и опередить соперников. Напряжение сохранялась в течение всего дня, ведь чтобы дойти до победы, нужно было пройти путь от квалификационного заезда, через ¼ и полуфинал, и наконец финальные заезды среди мужчин и женщин, которые проходили уже по вечернему Андреевскому спуску.

Победителя среди мужчин и женщин определили по результатам лучшего времени в финале соревнований. Как среди мужчин, так и среди женщин в этом году зафиксированы новые рекорды времени по сравнению с прошлогодними результатами.

Победителем среди мужчин, с результатом в 01:29:6, стал киевлянин Зубченко Виталий:

"Очень тяжелая гонка, будто бы и маленькая, но заехать сюда очень сложно. И соперники все готовились целый год. В том году это было первое соревнование, все попробовали, а в этом году все уже готовились на 100%. Поэтому было очень трудно одержать победу. Я даже не рассчитывал, мой результат в финале уже был максимальным", - делится впечатлениями нынешний Властелин Горы.

Среди женщин, со временем 01:58:6, звание Властительницы горы подтвердила Кристина Конвисарова, которая уже второй раз становится победительницей Red Bull Володар Гори: "Было

очень трудно, потому что я тренировалась меньше, чем в прошлом году. Ехала на все, и пыталась оставить силы на финал, не оглядывалась, и приехала. В следующем году буду участвовать снова. Главное - не бояться участвовать, регистрироваться и сначала не смотреть на результат, а пытаться получать удовольствие от процесса. Потому что сегодня я знала, что не очень готова и не была уверена в результате, но старалась каждую минуту получать удовольствие от процесса, а затем будет что будет".

Все больше и больше вело-фанатов пытаются проверить свои силы и умения на время в гонке Red Bull Володар Гори, поэтому пора уже готовиться к следующему году!

О Red Bull Володар Гори

Red Bull Володар Гори - уникальные гонки на велосипеде вверх по Андреевскому спуску, которые в Украине проходят с 2017 года. Дистанция - 580 метров, набор высоты - 56 метров. Соревнования для различных вело-дисциплин (шоссейный, bmx, фикс, mtb и другие). К участию допускаются профессионалы и любители, женщины и мужчины в возрасте от 18 лет.

О Яне Беломоиной

Яна Беломоина - украинская велосипедистка по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Досрочная Чемпионка Кубка мира по маунтинбайку (2017), чемпионка Европы по маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри (2017), двукратная участница Олимпийских игр. В 2017 году Яна возглавила мировой рейтинг UCI в кросс-кантри среди женщин.