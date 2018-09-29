Шахматная Олимпиада-2018: Иванчук обыграл испанца Антона

Василий Иванчук не перестает поражать своим творчеством. Белыми львовянин играл против Давида Антона из Испании. Дебют украинец разыграл без претензий. Охотно шел на размены. Как оказалось, у черных осталась маленькая слабость - пешка на с6. Вот на ней Василий построил всю игру. С очаровательной грациозностью он провел эндшпиль. И Антон не выдержал давления соперника. Заслуженная победа украинца.

Пока не идет игра у Павла Эльянова. Черными он уверенно уравнял шансы, но в цейтноте растерялся, в несколько ходов испортил нормальную позицию и проиграл. Руслан Пономарев черными держал оборону и достиг мирного результата.

А вот Юрий Криворучко всю партию имел преимущество, перевел игру в окончание, а там, хотя и не без ошибок, но достаточно четко довел дело до победного конца. Украинцы одержали пятую победу подряд - 2,5:1,5.

В этом туре тоже не обошлось без сенсаций. Сборная Чехии обыграла китайцев со счетом 3:1, а команда Израиля сыграла вничью 2:2 с рейтинг-фаворитами американцами. Поляки обыграли французов - 3:1, а армяне - азербайджанцев - 2,5:1,5.

Теперь лидируют четыре команды, набравшие по 10 очков из 10-ти. Это - сборные Азербайджана, Польши, Чехии и Украины. В следующем туре нашими соперниками станут поляки. Напомним, что они одолели россиян и французов. Будем надеяться, что поляки не смогут, как барон Мюнхгаузен, совершать подвиги по расписанию.

Наша женская сборная играла против одного из главных конкурентов, команды-хозяйки, сборной Грузии. Без сомнения, этот матч добавил седых волос главному тренеру наших девушек Михаилу Бродскому.

Впрочем, начиналось все очень хорошо. Где-то всередине матча скорее можно было предсказывать победу 4:0 в пользу нашей сборной, чем успех грузинок. Нана Дзагнидзе очень активно, но и немного авантюрно разыграла дебют против Анны Музычук. Но в этой системе Анна, как говорится, собаку съела. В частности, она получила преимущество (черными!) Против самого Петра Свидлера, хотя впоследствии сыграла ту партию вничью.

По всем канонам стратегии Музычук-старшая на фланговую атаку ответила контригрой в центре. В один момент она сыграла чрезмерно активно, а потом наоборот - прошла мимо шанса развить инициативу на ферзевом фланге. Но львовянка перешла к равному окончанию, и соперницы зафиксировали ничью.

Мария Музычук получила ощутимое преимущество белыми во французской защите против Лели Джавахишвили. Ее соперница тоже действовала чрезмерно агрессивно. Мария пожертвовала качество, ее инициатива стала довольно опасной. Если бы Мария на шестнадцатом ходу нашла лучшую клетку для своего слона, то могла бы получить определенные шансы на успех. А так Леле удалось отбиться - ничья.

Просто-таки классическую партию выдала Анна Ушенина. Черными она уверенно сравняла игру против Нино Бациашвили, а потом переиграла ее, словно опытный гроссмейстер начинающего. Анна выиграла качество, никуда не спеша, не дала сопернице ни единого шанса на спасение. Блестящая победа харьковчанки!

Оставалась партия на четвертой доске Наталья Жукова - Белла Хотенишвили. Первую часть игры украинка провела просто великолепно. У нее было две лишние пешки и позиционное преимущество. Но в условиях дефицита времени на обдумывание Наталья заволновалась, стала допускать одну ошибку за другой. Хотя ее соперница тоже играла далеко не безупречно, последней ошиблась одесситка. Хотенишвили победила и сравняла счет - 2:2.

Конечно, ничего страшного в этом результате нет, но жаль, ведь победа в матче делала Украину "горячим" фаворитом соревнований. После пятого тура лидируют американки - 10 очков из 10-ти. На очко отстают еще шесть команд, среди них украинки и китаянки. Именно с ними наши девушки будут играть в шестом туре, который состоится в воскресенье. Сегодня на Олимпиаде - выходной день.