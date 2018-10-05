Чемпион Украины уволил главного тренера после провала в еврокубках

Гандбольный клуб Мотор уволил главного тренера Патрика Ромбела. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Такое решения руководство приняло из-за неудачного старта команды в Лиге чемпионов. После четырех туров Мотор уступил во всех четырех матчах и занимает последнее место в группе В.

"Сложившаяся ситуация, абсолютно не соответсвует планам и целям, поставленным руководством клуба перед тренерским штабом и командой", - говорится в заявлении клуба.