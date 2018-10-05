Нурмагомедов и Макгрегор прошли церемонию взвешивания

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший обладатель этого титула Конор Макгрегор провели церемонию взвешивания перед боем, который состоится 6 октября в рамках UFC 229.

Вес Нурмагомедова немного превысил соперника, но оба бойца вписались в рамки легкого веса. Так, под россиянином весы показали 70,3 кг, а под Макгрегором - 70,1 кг.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 7 октября в 6:00 по киевском времени. Трансляция в Украине на канале 2+2.