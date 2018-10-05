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Нурмагомедов и Макгрегор прошли церемонию взвешивания

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
22:10 Пт, 5 Октябрь 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: Бою быть - Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор вписались в вес.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший обладатель этого титула Конор Макгрегор провели церемонию взвешивания перед боем, который состоится 6 октября в рамках UFC 229.

Вес Нурмагомедова немного превысил соперника, но оба бойца вписались в рамки легкого веса. Так, под россиянином весы показали 70,3 кг, а под Макгрегором - 70,1 кг.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 7 октября в 6:00 по киевском времени. Трансляция в Украине на канале 2+2.

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Новости спорта, MMA, UFC, Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов.
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