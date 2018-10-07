UFC 229. Рейес победил Сен-Прю

В ночь с 6 на 7 октября мск в Лас-Вегасе (США) проходит один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229. В эти минуты проходят бои основного карда.

Противостояние заняло всё отведённое для него время. Единогласным судейским решением победу одержал Рейес — 30-27, 30-27, 30-27.

Напомним, главным поединком вечера станет встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.

Ранее, американец Деррик Льюис отправил в нокаут российского тяжеловеса Александра Волкова.