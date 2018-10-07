UFC 229. Рейес победил Сен-Прю
Новости спорта: Американский боец Доминик Рейес победил своего соотечественника Овинса Сен-Прю.
В ночь с 6 на 7 октября мск в Лас-Вегасе (США) проходит один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229. В эти минуты проходят бои основного карда.
The punch that sealed a dominant performance for @DomReyes!#UFC229 pic.twitter.com/aQDxtDV6ZB
— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
Противостояние заняло всё отведённое для него время. Единогласным судейским решением победу одержал Рейес — 30-27, 30-27, 30-27.
Напомним, главным поединком вечера станет встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.
Ранее, американец Деррик Льюис отправил в нокаут российского тяжеловеса Александра Волкова.