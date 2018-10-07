День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нурмагомедов победил Макгрегора в главном бою UFC 229
Нурмагомедов победил Макгрегора в главном бою UFC 229
Новости: Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Новости: "Настоящая рубка": Петтис сломал руку в зрелищном бою с Фергюсоном (Видео)
"Настоящая рубка": Петтис сломал руку в зрелищном бою с Фергюсоном (Видео)
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя

Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)

Александр Волков - Деррик Льюис
11:21 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер UFCNews

Новости спорта: Полное видео боя Александр Волков - Деррик Льюис на турнире UFC 229.

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (США) прошел один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229. 

Российский тяжеловес Александр Волков уступил американцу Деррику Льюису в основном карде UFC 229. Волков захватил инициативу с самого начала боя, но не сумел реализовать своё преимущество и ошибся в концовке поединка. Американский боец отправил россиянина в нокаут за 11 секунд до конца боя.

Для Льюиса этот поединок стал уже третьим в 2018 году. В феврале он нокаутировал Марчина Тыбуру, а в июле единогласным решением судей победил Нганну. Что касается Волкова, то он в этом году в марте нокаутировал экс-чемпиона организации Фабрисиу Вердума.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, MMA, UFC, UFC 229, Александр Волков, Александр Волков - Деррик Льюис, Альманах 2018, Бокс, Видео, Волков - Льюис, Деррик Льюис, Конор Макгрегор, Конор Макгрегор - Хабиб Нурмагомедов, Макгрегор - Нурмагомедов, Новости бокса, Новости ММА, Нурмагомедов - Макгрегор, Смешанные единоборства, Хабиб Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)

Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Нурмагомедов - Макгрегор: Тайсон Фьюри дал прогноз на бой UFC 229. Льюис отправил Волкова в тяжелый нокаут за 11 секунд до окончания боя UFC 229. Уотерсон победила Херриг

Последние новости

Вблизи Гаити произошло землетрясение, погибли более 10 человек Ирэна Карпа снова надела свадебное платье У Нурмагомедова могут отобрать пояс UFC
Сегодня читают в спорте
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 Нурмагомедов победил Макгрегора в главном бою UFC 229
04 Беллью: Усик потребовал только одно
05 Нурмагомедов спровоцировал массовую драку после боя с Макгрегором (Видео)
Новости сегодня
12:13 Прикольные поздравления с Днем учителя: смс, открытки, стихи
12:12 В КГГА сообщили, когда будет начало отопительного сезона в столице
12:06 "Женский Квартал" 1 выпуск: премьера нового шоу студии "Квартал 95" (Видео)
12:02 В США заметили двойника Трампа с пивным животом и в клетчатой рубашке (Видео)
11:57 Незасчитанный нокаут в бою Рейес - Сен-Прю (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Новости: Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Новости: Главные новости 6 октября: Умерла Кабалье, выборы в Латвии, бой Нурмагомедов-Макгрегор
Итоги дня 6 октября
Новости: Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь