Мишель Уотерсон - Фелис Херриг. Видео боя UFC 229
Новости спорта: Полное видео боя Мишель Уотерсон - Фелис Херриг на турнире UFC 229.
В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (США) прошел один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229.
Американский боец Мишель Уотерсон победила соотечественницу Фелис Херриг. Противостояние заняло все отведенное для него время. Единогласным судейским решением победу одержала Уотерсон. Для Мишель эта победа стала 16-й при шести поражениях в профессиональной карьере.
Напомним, главным поединком вечера стала встреча российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.