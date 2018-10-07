Мишель Уотерсон - Фелис Херриг. Видео боя UFC 229

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (США) прошел один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229.

Американский боец Мишель Уотерсон победила соотечественницу Фелис Херриг. Противостояние заняло все отведенное для него время. Единогласным судейским решением победу одержала Уотерсон. Для Мишель эта победа стала 16-й при шести поражениях в профессиональной карьере.

Напомним, главным поединком вечера стала встреча российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.