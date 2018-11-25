Новости спорта: Прощальную гонку испанец закончил на 11 месте

Пилот команды Ferrari Фернандо Алонсо завершил карьеру в Формуле-1. Прощальной для испанца была гонка Гран-при Абу-Даби, которую гонщик закончил на 11-м месте.

В общей сложности в Формуле-1 Алонсо провел 17 сезонов. Испанец выступал за такие команды как Minardi, Renault, McLaren и Ferrari, дважды становился чемпионом мира в 2005 и 2006 годах. Ранее испанец заявил, что пока не определился с тем, чем будет заниматься в будущем.

Отметим, что Гран-при Абу-Даби, как и сезон в целом, выиграл британский пилот команды Mercedes Льюис Хемилтон.