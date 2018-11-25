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Верняев и Радивилов завоевали золото на этапе Кубка мира

Верняев и Радивилов завоевали золото на этапе Кубка мира
19:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Успешное выступление украинской сборной на этапе Кубка Мира.

Олег Верняев и Игорь Радивилов стали победителями этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Коттбусе.

Верняев стал первым в соревнованиях на брусьях с результатом 15,000 балла. Радивилов победил в опорном прыжке. Результат украинца — 14,941 балла.

Кроме двух золотых медалей в мужской программе, у сборной Украины есть бронза в женских соревнованиях. Диана Варинская стала третьей в состязаниях на бревне с результатом 13,200 балла.

Ранее сообщалось, что Олег Верняев стал серебряным призером чемпионата мира.

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Гимнастика, Кубок мира, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Новости гимнастики.
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