Верняев и Радивилов завоевали золото на этапе Кубка мира

Новости спорта: Успешное выступление украинской сборной на этапе Кубка Мира.

Олег Верняев и Игорь Радивилов стали победителями этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Коттбусе.

Верняев стал первым в соревнованиях на брусьях с результатом 15,000 балла. Радивилов победил в опорном прыжке. Результат украинца — 14,941 балла.

Кроме двух золотых медалей в мужской программе, у сборной Украины есть бронза в женских соревнованиях. Диана Варинская стала третьей в состязаниях на бревне с результатом 13,200 балла.

Ранее сообщалось, что Олег Верняев стал серебряным призером чемпионата мира.