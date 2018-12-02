Чемпионат Украины по водному полу выиграли киевские юниорки

Новости спорта: В Днепре финишировал финальный этап турнира.

С 30 ноября по 2 декабря в Днепре во дворце спорта ДНУ имени Олеся Гончара проходил финальный этап открытого чемпионата Украины по водному поло среди юниорок. Чемпионский титул завоевала столичная команда. Об этом сообщает Укринформ.

В чемпионате соревновались 4 команды: ДНУ-Днепр сборная команда Днепропетровской области, сборная Харьковской области, сборная Донецкой области и СДЮСШОР № 9 г. Киев.

Четвертое место завоевала команда из Донецкой области. Третье место заняли харьковчанка, второе - ДНУ-Днепр. А победителем чемпионата стала команда СДЮСШОР № 9 г. Киев.