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Гандбол: Украина обыграла Израиль в отборе на ЧМ-2019

Гандбол: Украина обыграла Израиль в отборе на ЧМ-2019
18:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сборная Украины по гандболу победила команду Израиля в отборе на чемпионат мира.

Гандболистки сборной Украины нанесли поражение команде Израиля в заключительном матче первого раунда квалификации чемпионата мира-2019.

Поединок отборочной группы 1 Украина - Израиль в словацком городе Шаля завершился со счетом 35:25 (23:11) в пользу "сине-желтых", сообщает Укринформ.

В последнем матче квартета Словакия сойдется с Косово.

Турнирное положение: Словакия - 4 очка (после 2-х игр), Украина - 4 (3), Израиль - 2 (3), Косово - 0 (2).

В плей-офф квалификации чемпионата мира выйдут победители четырех отборочных групп, а также лучшая сборная среди команд, которые в своих квартетах финишируют вторыми.

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Гандбол, Сборная Украины, Новости спорта.
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