Лидер сборной Украины по биатлону пропустит женскую индивидуальную гонку

Новости спорта: Украинка Валентина Семеренко будет вынуждена пропустить женскую индивидуальную гонку из-за простуды.

Вита Семеренко примет участие в индивидуальной гонке, которая состоится в словенской Поклюке завтра, 6 декабря, сообщает xSport.

Валентина Семеренко приболела и пропустит завтрашнюю гонку.

Таким образом, в индивидуальной гонке от Украины выступят Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Вита Семеренко.

Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке проходит с 2 по 9 декабря. Украина уже завоевала бронзовую медаль в одиночном миксте.

старт в индивидуальной гонке запланирован на сегодня в 15:15 по Киеву.