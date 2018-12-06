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Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря

Лидер сборной Украины по биатлону пропустит женскую индивидуальную гонку

Лидер сборной Украины по биатлону пропустит женскую индивидуальную гонку
10:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинка Валентина Семеренко будет вынуждена пропустить женскую индивидуальную гонку из-за простуды.

Вита Семеренко примет участие в индивидуальной гонке, которая состоится в словенской Поклюке завтра, 6 декабря, сообщает xSport.

Валентина Семеренко приболела и пропустит завтрашнюю гонку.

Таким образом, в индивидуальной гонке от Украины выступят Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Вита Семеренко.

Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря

Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке проходит с 2 по 9 декабря. Украина уже завоевала бронзовую медаль в одиночном миксте.

старт в индивидуальной гонке запланирован на сегодня в 15:15 по Киеву.

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Вита Семеренко, Биатлон, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Новости биатлона, Анастасия Меркушина, Валентина Семеренко, Юлия Журавок.
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