Лидер сборной Украины по биатлону пропустит женскую индивидуальную гонку

Вита Семеренко примет участие в индивидуальной гонке, которая состоится в словенской Поклюке завтра, 6 декабря, сообщает xSport.
Валентина Семеренко приболела и пропустит завтрашнюю гонку.
Таким образом, в индивидуальной гонке от Украины выступят Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Вита Семеренко.
Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке проходит с 2 по 9 декабря. Украина уже завоевала бронзовую медаль в одиночном миксте.
старт в индивидуальной гонке запланирован на сегодня в 15:15 по Киеву.