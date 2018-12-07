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Биатлон: сегодня состоится мужской спринт

Биатлон: сегодня состоится мужской спринт
08:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня состоится гонка в Поклюке в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

В пятницу, 7 декабря, в словенской Поклюке пройдет мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2018-2019.

Француз Мартен Фуркад стартует седьмым.

Спринт. Мужчины (15:15)

10. Сергей Семенов

49. Артем Прима

82. Дмитрий Пидручный

108. Виталий Кильчицкий

Прямая трансляция гонки состоится на каналах UA-Перший, Спорт 1.

Напомним, 6 декабря завершилась женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Победу в гонке одержала украинка Юлия Джима.

Этап в Поклюке продлится до 9 декабря.

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Биатлон, Спринт, Новости спорта, Новости биатлона.
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