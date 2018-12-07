Биатлон: сегодня состоится мужской спринт

В пятницу, 7 декабря, в словенской Поклюке пройдет мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2018-2019.
Француз Мартен Фуркад стартует седьмым.
Спринт. Мужчины (15:15)
10. Сергей Семенов
49. Артем Прима
82. Дмитрий Пидручный
108. Виталий Кильчицкий
Прямая трансляция гонки состоится на каналах UA-Перший, Спорт 1.
Напомним, 6 декабря завершилась женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Победу в гонке одержала украинка Юлия Джима.
Этап в Поклюке продлится до 9 декабря.