Обновленный манеж в Сумах может принимать международные соревнования

Новости спорта: Обновленный легкоатлетический манеж в Сумах отвечает нормам IAAF и ФЛАУ.

Реконструированый спорткомплекс в Сумах уникален тем, что позволяет обеспечивать качественную подготовку спортсменов сборной Украины по легкой атлетике к международным соревнованиям в зимний период.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в facebook.

"Уже в январе 2019 г. наши спортсмены выйдут на обновленный легкоатлетический манеж в Сумах. Этот спорткомплекс Сумского государственного университета является основной тренировочной базой для спортсменов и тренеров Восточного Государственного центра олимпийской подготовки. ...В рамках реконструкции было заменено покрытие беговых дорожек, обновлена разметка, выполнены необходимые работы для получения сертификации легкоатлетического сооружения 3-й категории. Это отвечает всем современным требованиям IAAF и ФЛАУ для проведения национальных соревнований", - говорится в сообщении.

Реконструкция состоялась благодаря совместной работе Министерства молодежи и спорта, Федерации легкой атлетики, Сумского областного и городского советов. Манеж имеет 6 беговых дорожек по кругу длиной 200 м и 8 прямых беговых дорожек длиной 60 м, секторы для прыжков в длину, высоту, сектор для метания ядра.

7-9 февраля 2019 года на обновленном манеже состоится чемпионат Украины по легкой атлетике в закрытых помещениях.