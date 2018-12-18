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Обновленный манеж в Сумах может принимать международные соревнования

Обновленный манеж в Сумах может принимать международные соревнования
11:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Обновленный легкоатлетический манеж в Сумах отвечает нормам IAAF и ФЛАУ.

Реконструированый спорткомплекс в Сумах уникален тем, что позволяет обеспечивать качественную подготовку спортсменов сборной Украины по легкой атлетике к международным соревнованиям в зимний период.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в facebook.

"Уже в январе 2019 г. наши спортсмены выйдут на обновленный легкоатлетический манеж в Сумах. Этот спорткомплекс Сумского государственного университета является основной тренировочной базой для спортсменов и тренеров Восточного Государственного центра олимпийской подготовки. ...В рамках реконструкции было заменено покрытие беговых дорожек, обновлена разметка, выполнены необходимые работы для получения сертификации легкоатлетического сооружения 3-й категории. Это отвечает всем современным требованиям IAAF и ФЛАУ для проведения национальных соревнований", - говорится в сообщении.

Реконструкция состоялась благодаря совместной работе Министерства молодежи и спорта, Федерации легкой атлетики, Сумского областного и городского советов. Манеж имеет 6 беговых дорожек по кругу длиной 200 м и 8 прямых беговых дорожек длиной 60 м, секторы для прыжков в длину, высоту, сектор для метания ядра.

7-9 февраля 2019 года на обновленном манеже состоится чемпионат Украины по легкой атлетике в закрытых помещениях.

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Легкая атлетика, Сумы, Манеж, Игорь Жданов, ФЛАУ.
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