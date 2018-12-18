Россиянка Малуева дисквалифицирована за допинг

Российская легкоатлетка Юлия Малуева дисквалифицирована на четыре года за применение запрещенных веществ. Об этом сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
23-летняя бегунья сдала положительную пробу 12 апреля 2018 года. Именно с этой даты дисквалификация вступает в силу.
Напомним, что 17 декабря комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудет в Москву, чтобы собрать данные из Московской лаборатории.
Делегацию WADA возглавит независимый испанский исследователь Хосе Антонио Паскуаль, который в течение 30 лет занимается вопросами применения допинга в спорте. Предполагается, что работа комиссии и сбор образцов займет три дня.