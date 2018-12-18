Россиянка Малуева дисквалифицирована за допинг

Новости спорта: Российскую легкоатлетку Юлию Малуеву дисквалифицировали за допинг на четыре года.

Российская легкоатлетка Юлия Малуева дисквалифицирована на четыре года за применение запрещенных веществ. Об этом сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

23-летняя бегунья сдала положительную пробу 12 апреля 2018 года. Именно с этой даты дисквалификация вступает в силу.

Напомним, что 17 декабря комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибудет в Москву, чтобы собрать данные из Московской лаборатории.

Делегацию WADA возглавит независимый испанский исследователь Хосе Антонио Паскуаль, который в течение 30 лет занимается вопросами применения допинга в спорте. Предполагается, что работа комиссии и сбор образцов займет три дня.