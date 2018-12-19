Украина объявила состав на третий этап Кубка мира по биатлону

Новости спорта: Команда будет состоять из девяти человек.

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на третий этап Кубка мира, который пройдет с 20 по 23 декабря в чешском городе Нове-Место.

За женщин выступят Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.

Мужскую сборную представят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко и Сергей Семенов.

На Кубок IBU из мужской сборной временно отправлен Виталий Кильчицкий. Об этом сообщил UA: Биатлон.

Напомним, лидером общего зачета у мужчин на данный момент является норвежец Йоханнес Бе, у женщин – итальянка Доротея Вирер.