Скачать
Среда, 19.12.2018
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову

Украина объявила состав на третий этап Кубка мира по биатлону

Украина объявила состав на третий этап Кубка мира по биатлону
08:01 Сегодня Телеграф Федерация биатлона Украины

Новости спорта: Команда будет состоять из девяти человек.

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на третий этап Кубка мира, который пройдет с 20 по 23 декабря в чешском городе Нове-Место.

За женщин выступят Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.

Мужскую сборную представят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко и Сергей Семенов.

На Кубок IBU из мужской сборной временно отправлен Виталий Кильчицкий. Об этом сообщил UA: Биатлон.

Напомним, лидером общего зачета у мужчин на данный момент является норвежец Йоханнес Бе, у женщин – итальянка Доротея Вирер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вита Семеренко, Биатлон, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Артем Прима, Новости биатлона, Анастасия Меркушина, Валентина Семеренко, Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Предложение о покупке Цыганкова уже на столе у Суркиса
02 Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
03 Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса
04 Зидан отказал Манчестер Юнайтед: известны причины
05 Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь