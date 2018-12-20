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Футзал. Юношеская сборная Украины обыграла Италию

Футзал. Юношеская сборная Украины обыграла Италию
10:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Сборная Украины U-19 разгромила сверстников из Италии в товарищеском матче.

Юношеская сборная Украины по футзалу одержала разгромную победу над итальянскими сверстниками после вчерашней ничьи (1:1).

Голы за команду Виталия Одегова забивали Эдуард Нагорный, Вадим Меденец, Владислав Завертаный и Федор Овакимян, а второй мяч итальянцы занесли в собственные ворота.

 Обзор матча:

Украинцы продолжают готовиться к отбору на чемпионат Европы среди команд U-19, который пройдет в Латвии в сентябре следующего года.

Соперниками украинцев по отборочной группе стали Румыния, Бельгия и Македония, которая примет матчи квартета в период 26-31 марта следующего года.

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