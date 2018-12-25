Определились составы участников "Матча звезд" по футзалу

Новости спорта: Главные тренеры определились с составами команд на "Матч звезд" по футзалу, который состоится во Львове 27 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Сборная "Юга":

вратари: Владимир Кардаш ("Ураган"), Андрей Мельник ("Титан");

универсалы: Николай Микитюк, Артем Фаренюк, Андрей Федюк (все - "Ураган"), Вячеслав Чуднов, Михаил Волянюк, Петр Шотурма (все - "Продексим"), Коллинс Йапарама ("АРПИ Запорожье"), Алексей Бондаренко, Руслан Остапчук (оба - "Эпицентр К-Авангард"), Олег Еремин ("Титан"). Главный тренер Максим Павленко.

Сборная "Севера":

вратари: Евгений Иваняк ("ХИТ"), Андрей Питуля ("Энергия");

универсалы Александр Педяш, Орест Боргун (оба - "ХИТ"), Максим Мануйленко, Игорь Салтанов, Виктор Кравцов (все - "Кардинал-Ривное"), Степан Струк, Тарас Кузь, Виталий Радевич (все - "Энергия"), Андрей Хамдамов ("Сокол"), Максим Войток ("ИнБев/НПУ"). Главный тренер: Валерий Легчанов.

Отметим, что "Матч звезд" пройдет во Дворце спорта "Галичина". Начало в 18.30. Вход свободный. Для тех, кто не сможет увидеть это событие вживую канал "XSPORT" покажет ее в прямом эфире.