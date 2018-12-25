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Джонс сдаст повторный тест на допинг

Джонс сдаст повторный тест на допинг
10:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Джон Джонс изменил свое решение относительно прохождения повторного тестирования VADA.

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс согласился пройти еще одно тестирование антидопинговой комиссии. Об этом сообщает MMA Fighting.

Ранее боец отказался проходить добровольное тестирование VADA после того, как в его крови обнаружили следы анаболического стероида туринабола, в результате чего турнир UFC 232 из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес.

Комментируя обнаружение допинга, Джонс заявил, что он чистый спортсмен.

В главном бою UFC 232 должны встретиться Джон Джонс и Александр Густафссон. Турнир состоится 29 декабря.

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Джон Джонс, UFC, Новости UFC.
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