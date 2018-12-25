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Нурмагомедов побывал на съемках турецкого сериала

Нурмагомедов побывал на съемках турецкого сериала
13:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Боец MMA посетил Стамбул и пообщался со съемочной группой.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов решил посетить Турцию, где побывал на съемках сериала Возрождение Эртугрула.

Он пообщался со съемочной группой, а также сфотографировался с известным турецким актером Энгином Алтаном.

"Типа я тоже в теме", — написал Хабиб в своем Instagram.

 
 
 
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Типо я тоже в теме #Эртугрул

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Накануне Нурмагомедов запросил колоссальную сумму за реванш с Макгрегором.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что рассчитывает на помощь семьи Ломаченко при подготовке к возможному бою с Мейвезером.

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UFC, Хабиб Нурмагомедов, Новости UFC.
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