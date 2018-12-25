Нурмагомедов побывал на съемках турецкого сериала

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов решил посетить Турцию, где побывал на съемках сериала Возрождение Эртугрула.
Он пообщался со съемочной группой, а также сфотографировался с известным турецким актером Энгином Алтаном.
"Типа я тоже в теме", — написал Хабиб в своем Instagram.
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Накануне Нурмагомедов запросил колоссальную сумму за реванш с Макгрегором.
Ранее отец Нурмагомедова заявил, что рассчитывает на помощь семьи Ломаченко при подготовке к возможному бою с Мейвезером.