Сборная Украины по гандболу обыграла команду Латвии на "Кубке Риги"

Новости спорта: В Риге завершился второй игровой день международного турнира по гандболу "Кубок Риги" с участием мужских сборных Латвии, Украины, Египта и Бельгии.

После минимального поражения от участника чемпионата мира-2019 команды Египта (24:25) сборная Украины нанесла поражение хозяевам соревнований гандболистам Латвии - 33:26 (19:12).

В другом матче египтяне со счетом 28:19 (12:10) взяли верх над сборной Бельгии, с которой украинские гандболисты встретятся в заключительный день турнира 29 декабря.

Отметим, что тренерский штаб Сергея Бебешко не стал вызывать на этот турнир многих отечественных лидеров, решив проверить молодежь и ближайший резерв "сине-желтых".