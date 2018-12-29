Кормье отказался от титула UFC в полутяжелом весе

Новости спорта: Чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье отказался от титула в полутяжелом весе.

Чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весах Даниэль Кормье отказался от титула в полутяжёлом весе, за который в ночь с 29 на 30 декабря по киевскому времени в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) сразятся Александр Густафссон и Джон Джонс в рамках турнира UFC 232.

«Я оставлю титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Не хочу, чтобы меня лишали этого титула, который я защищал в течение трёх с половиной лет. Если тебя лишают титула, значит ты сделал что-то не так. А я не такой.

Лучше оставлю этот пояс сам, с высоко поднятой головой, чем это сделают за меня. Я защитил этот титул в 2018-м. У меня была цель сражаться в тяжёлом весе, которую я успешно реализовал.

В 2018-м я бился трижды – ни один из чемпионов не был таким же активным. Я — боец года. В моей истории и наследии не будет эпизода, в котором меня лишат титула», — приводит слова Кормье ESPN.