Скачать
Суббота, 29.12.2018
Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
Усик - лучший боксер мира
Определен лучший бомбардир 2018 года в турнирах УЕФА
Определен лучший бомбардир 2018 года в турнирах УЕФА
Рождественская гонка-2018: стартовые составы команд
Рождественская гонка-2018: стартовые составы команд
Шахматы. Анна Музычук заняла 4-е место на чемпионате мира по рапиду
Шахматы. Анна Музычук заняла 4-е место на чемпионате мира по рапиду

Кормье отказался от титула UFC в полутяжелом весе

Кормье отказался от титула UFC в полутяжелом весе
08:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье отказался от титула в полутяжелом весе.

Чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весах Даниэль Кормье отказался от титула в полутяжёлом весе, за который в ночь с 29 на 30 декабря по киевскому времени в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) сразятся Александр Густафссон и Джон Джонс в рамках турнира UFC 232.

«Я оставлю титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Не хочу, чтобы меня лишали этого титула, который я защищал в течение трёх с половиной лет. Если тебя лишают титула, значит ты сделал что-то не так. А я не такой.

Лучше оставлю этот пояс сам, с высоко поднятой головой, чем это сделают за меня. Я защитил этот титул в 2018-м. У меня была цель сражаться в тяжёлом весе, которую я успешно реализовал.

В 2018-м я бился трижды – ни один из чемпионов не был таким же активным. Я — боец года. В моей истории и наследии не будет эпизода, в котором меня лишат титула», — приводит слова Кормье ESPN.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Новости ММА, Даниэль Кормье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
02 Один из самых высокооплачиваемых игроков в мире обьявил о своем банкротстве
03 Малага хочет выкупить форварда Шахтера
04 Экс-игрок Шахтера может оказаться в Фенербахче
05 Реал может подписать Неймара или Мбаппе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь