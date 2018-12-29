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Джонc - Густафссон: где смотреть главный бой UFC 232

Джонc - Густафссон: где смотреть главный бой UFC 232
13:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер ufc

Новости спорта: Джон Джонc и Александр Густафссон встретятся в рамках главного боя на турнире UFC 232.

Джон Джонс и Александр Густафссон 29 декабря встретятся в главном событии шоу UFC 232. На кону боя будет стоять титул организации в полутяжелом весе. Поединок состоится в городе Лос-Анджелес (США).

В Украине в прямом эфире данное противостояние транслировать не будут. Встречу покажет российский телеканал Матч! Боец. Начало трансляции – 06:00 (9 декабря) по киевскому времени.

Если же вы хотите увидеть турнир полностью, то можете приобрести подписку на официальном канале UFC в YouTube. Стоимость – 971,74 грн.

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MMA, Новости ММА, Александр Густафссон, UFC 232, Джон Джонc, Джонc - Густафссон.
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