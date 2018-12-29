Джонс: Кормье никогда не был чемпионом, пояс ему подарили

Новости спорта: Джон Джонс убежден, что Кормье никогда не был чемпионом в полутяжелом весе.

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (22-1) думает, что Даниэль Кормье (22-1) не заслужил носить чемпионский титул в 93 кг и не может распоряжаться поясом, сообщает MMAFighting.com.

«Услышал, что Кормье отказался от титула в полутяжелом весе. Думаю, что это красивый жест, но большинство людей понимает, что DC никогда не был чемпионом. Снимаю перед ним шляпу за чемпионство в тяжелом весе, но чемпионом в полутяжелом дивизионе с 2011 года был я и это факт. Пояс ему подарили. Он меня не побил.

Нет, я не буду драться с Кормье в тяжелом весе. Даниэль отлично там смотрится, он создан для тяжелого веса. Ему там комфортно. Это его территория, мне нет смысла драться с ним в тяжелом: там между нами нет ничего личного. Вот если он спустится в полутяжелый вес, то противостояние снова станет личным. Но сейчас у него есть пояс в тяжелом, я верну в полутяжелом и буду самым доминирующим чемпионом своего веса, единственным с 2011 года».

Напомним, ранее Кормье отказался от чемпионского титула в полутяжелом весе, который разыграют Джон Джонс и Александр Густафссон.