Скачать
Среда, 02.01.2019
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Футбол: расписание матчей 2 января
Футбол: расписание матчей 2 января
Самый результативный украинский футболист первой половины сезона
Самый результативный украинский футболист первой половины сезона
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Уайт анонсировал реванш Макгрегор - Нурмагомедов

Уайт анонсировал реванш Макгрегор - Нурмагомедов
08:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Президент UFC заявил, что если все пойдет по плану, то реванш Хабиба и Конора состоится в 2019 году.

Президент UFC Дана Уайт считает, что реванш между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовом и Конором Макгрегором может состояться в 2019 году.

"Если все пойдет по плану, этот поединок должен состояться", – приводит слова Уайта TMZ.

При этом Дана не исключил, что до боя с Конором Хабиб может сразиться с одним из главных претендентов на титульный бой в легком весе, например с американцем Тони Фергюсоном.

Напомним, в первом поединке Хабиб выиграл у Конора удушающим приемом в четвертом раунде. После поединка Нурмагомедов выпрыгнул из октагона, устроив потасовку с членами команды Макгрегора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Дана Уайт, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Харлан показала упражнение для идеальной фигуры
02 В Англии назвали соперников Джошуа на ближайшие два года
03 Нацукава поблагодарил Мейвезера
04 WADA выступило с заявлением по дедлайну для России
05 Форвард Ворсклы Кулач вошел в историю Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь