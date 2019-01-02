Уайт анонсировал реванш Макгрегор - Нурмагомедов

Новости спорта: Президент UFC заявил, что если все пойдет по плану, то реванш Хабиба и Конора состоится в 2019 году.

Президент UFC Дана Уайт считает, что реванш между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовом и Конором Макгрегором может состояться в 2019 году.

"Если все пойдет по плану, этот поединок должен состояться", – приводит слова Уайта TMZ.

При этом Дана не исключил, что до боя с Конором Хабиб может сразиться с одним из главных претендентов на титульный бой в легком весе, например с американцем Тони Фергюсоном.

Напомним, в первом поединке Хабиб выиграл у Конора удушающим приемом в четвертом раунде. После поединка Нурмагомедов выпрыгнул из октагона, устроив потасовку с членами команды Макгрегора.