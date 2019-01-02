Глава UFC - о возможном реванше Макгрегора и Нурмагомедова

Новости спорта: Дана Уайт рассказал о матче реванше бойцов.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что есть все шансы для организации реванша между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

— Если все пойдет по плану, то этот поединок должен состояться в этом году, — приводит слова Уайта TMZ Sports.

Уайт не исключил, что до боя с Конором Хабиб может сразиться с одними из главных претендентов на титульный бой в легком весе - Тони Фергюсоне.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229 Хабиб досрочно победил Макгрегора удушающим приемом.