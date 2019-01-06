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Клебо впервые выиграл Тур де Ски

Клебо впервые выиграл Тур де Ски
17:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо впервые выиграл "Тур де Ски".

Победитель лыжной многодневки 2017 года россиянин Сергей Устюгов стал вторым. В ходе подъёма в гору Устюгов отыграл у Клебо более минуты.

Шедший третьим ещё за полкилометра до финиша Александр Большунов на последнем отрезке пропустил вперёд норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Сьюра Рёте. 

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 32.51,3

2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 16,7.

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +48,8.

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Лыжи, Лыжный спорт, Тур де Ски, Йоханнес Хесфлот Клебо.
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