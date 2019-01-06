Новости спорта: Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо впервые выиграл "Тур де Ски".

Победитель лыжной многодневки 2017 года россиянин Сергей Устюгов стал вторым. В ходе подъёма в гору Устюгов отыграл у Клебо более минуты.

Шедший третьим ещё за полкилометра до финиша Александр Большунов на последнем отрезке пропустил вперёд норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Сьюра Рёте.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 32.51,3

2. Сергей Устюгов (Россия) – отставание 16,7.

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +48,8.