Глава ВАДА рассказал, как выйти из тупиковой ситуации с РУСАДА

Новости спорта: Глава ВАДА Крэйг Риди прокомментировал ситуацию с РУСАДА.

Глава ВАДА Крэйг Риди высказался о грядущем визите экспертов агентства в Россию для получения данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Несмотря на то что ВАДА, согласно Стандарту соответствия кодексу агентства, обязано предоставить РУСАДА все возможности, мы продолжаем действовать в соответствии с пропущенным крайним сроком предоставления данных (31 декабря) и учитываем все последствия, к которым эта неудача может привести.

Визит в Москву — это не только соблюдение прописанного процесса. Если группа успешно извлечёт базу данных, это позволит выйти из затяжной тупиковой ситуации и потенциально приведёт к возбуждению множества дел», — цитирует Риди сайт ВАДА.

Поскольку российская сторона не предоставила до 31 декабря базу данных, главы антидопинговых агентств 16 стран выступили за повторное отстранение РУСАДА, которое было признано соответствующим кодексу ВAДA в сентябре, что грозит российским спортсменам отлучением от участия в международных соревнованиях.

Российская сторона обязалась предоставить ВАДА данные Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. Это может повлечь за собой признание Российского антидопингового агентства не соответствующим кодексу ВАДА.