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Нацукава отреагировал на вызов Макгрегора в октагон

Нацукава отреагировал на вызов Макгрегора в октагон
09:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Японский боец Тенсин Нацукава готов провести бой против Конора Макгрегора.

Японский боец кикбоксинга и MMA Тенсин Нацукава принял вызов бывшего чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весах Конора Макгрегора.

«Уважаемый господин Макгрегор. Большое спасибо, что запомнили моё имя. Для меня большая честь, что даже Вы хотите подраться подраться со мной.

58 кг, правила кикбоксинга — и мы когда-нибудь окажемся на ринге в ближайшем будущем», - написал Нацукава в «Твиттере».

Отметим, что в последнем поединке, который имел выставочный характер и прошёл по правилам бокса, Тенсин в первом раунде досрочно уступил экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру. Этот бой проходил в непривычной для Нацукавы весовой категории, и американец имел преимущество в габаритах. 20-летний японец трижды в первом раунде оказывался в нокдауне, после чего его угловые попросили рефери остановить матч.

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Бокс, UFC, Новости бокса, Конор Макгрегор, Новости UFC, Тенсин Нацукава.
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