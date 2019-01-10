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Стало известно, где и когда пловец Романчук начнет новый сезон

Стало известно, где и когда пловец Романчук начнет новый сезон
07:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Михаил Романчук примет участие в соревнованиях в Люксембурге.

Чемпион мира по плаванию на короткой воде украинец Михаил Романчук в своем Instagram сообщил, что начнет сезон соревнованиями в Люксембурге.

Украинец выступит на соревнованиях 21st Euro Meet, которые пройдут с 25 по 27 января в Люксембурге. Этот турнир является первым этапом недавно созданного Кубка LEN и квалификационным на чемпионат мира-2019.

Отметим, что за золотую медаль на Кубке LEN пловцы заработают 300 евро, за рекорд мира – 3000 евро, Европы – 2000 евро, а за рекорд соревнований – 300 евро.

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Плавание, Новости плавания, Михаил Романчук, Марина Бех.
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