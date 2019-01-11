Биатлон: где смотреть мужской спринт 11 января

В пятницу, 11 января, в немецком Оберхофе спортсмены выйдут на старт спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.
Старший тренер нашей команды Юрай Санитра отметил, что предстоящие этапы Кубка мира в Германии и Италии рассматриваются в качестве подготовки к стартам в Америке и чемпионату Европы, которые пройдут в феврале.
В составе украинской команды состоится дебют Руслана Ткаленко в гонках Кубка мира в нынешнем сезоне.
Оберхоф 2019. Стартовый состав мужского спринта
2. Артем Прима
21. Дмитрий Пидручный
80. Сергей Семенов
104. Руслан Ткаленко
Начало гонки в 15:30 по киевскому времени. Трансляция на канале UA-Перший.