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Биатлон: где смотреть мужской спринт 11 января

Биатлон: где смотреть мужской спринт 11 января
09:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Сегодня в немецком городке Оберхоф пройдет мужская спринтерская гонка четвертого этапа Кубка мира по биатлону с участием 108 спортсменов.

В пятницу, 11 января, в немецком Оберхофе спортсмены выйдут на старт спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Старший тренер нашей команды Юрай Санитра отметил, что предстоящие этапы Кубка мира в Германии и Италии рассматриваются в качестве подготовки к стартам в Америке и чемпионату Европы, которые пройдут в феврале.

В составе украинской команды состоится дебют Руслана Ткаленко в гонках Кубка мира в нынешнем сезоне.

Оберхоф 2019. Стартовый состав мужского спринта

2. Артем Прима

21. Дмитрий Пидручный

80. Сергей Семенов

104. Руслан Ткаленко

Начало гонки в 15:30 по киевскому времени. Трансляция на канале UA-Перший.

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Биатлон, Спринт, Оберхоф, Новости спорта, Новости биатлона.
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