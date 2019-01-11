Биатлон: где смотреть мужской спринт 11 января

Новости спорта: Сегодня в немецком городке Оберхоф пройдет мужская спринтерская гонка четвертого этапа Кубка мира по биатлону с участием 108 спортсменов.

В пятницу, 11 января, в немецком Оберхофе спортсмены выйдут на старт спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Старший тренер нашей команды Юрай Санитра отметил, что предстоящие этапы Кубка мира в Германии и Италии рассматриваются в качестве подготовки к стартам в Америке и чемпионату Европы, которые пройдут в феврале.

В составе украинской команды состоится дебют Руслана Ткаленко в гонках Кубка мира в нынешнем сезоне.

Оберхоф 2019. Стартовый состав мужского спринта

2. Артем Прима

21. Дмитрий Пидручный

80. Сергей Семенов

104. Руслан Ткаленко

Начало гонки в 15:30 по киевскому времени. Трансляция на канале UA-Перший.