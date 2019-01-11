Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года

Новости спорта: 22-летняя Марьяна Шевчук была названа лучшим пауэрлифтером мира среди паралимпийцев по итогам 2018 года.

Международной федерацией пара-пауэрлифтинга Марьяна Шевчук признана "Лучшим пауэрлифтером 2018 года".

Залогом номинации на этот титул стало ее рекордное выступление на чемпионате Европы в г. Берк-сюр-Мэр, Франция, где украинская спортсменка, подняв 130,5 кг среди женщин в весовой категории до 55 кг, получила золотую медаль и триумфально побила рекорд мира.

Соответствующее голосование за лучшего пауэрлифтера было проведено в сетях Facebook, Twitter и Instagram Международной федерации пара-пауэрлифтинга, и наша 22-х летняя спортсменка вышла на высшую ступень с наибольшим количеством голосов на всех страницах социальных сетей, сообщили в Национальном комитете спорта инвалидов Украины.

Среди претендентов не было деления по половому признаку, поэтому на звание лучшего пара пауэрлифтера претендовали как мужчины, так и женщины.

Второе место в голосовании занял колумбиец Кастанеда, третье – спортсмен из Ирана Сиаманд Рахман. Интересно, что Марьяна Шевчук – единственная из женщин, кто был номинирован на этот почетный титул.

«Никогда не сдавайтесь! Поздравляю Марьяну Шевчук и ее команду с мировым признанием! Благодарю за достойное и победное представление Украины на международной арене!» — написал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

Стоит напомнить, что Марьяна Шевчук в 2018 году уже получила титул лучшей спортсменки Европы по определению Международной федерации пара-пауэрлифтинга, а теперь – лучшей спортсменки 2018 года в пауэрлифтинге.