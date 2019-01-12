Биатлон: гонки 12 января в Оберхофе

Новости спорта: Кубок мира по биатлону: сегодня в Оберхофе пройдут две гонки преследования.

Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) в субботу, 12 января, продолжат женская и мужская гонки преследования.

В 13.45 по киевскому времени на старт 10-километровой дистанции с четырьмя огневыми рубежами выйдут 60 биатлонисток, а в 16.00 на 12,5-километровой трассе будут сражаться 60 биатлонистов.

В женском преследовании Украину представят Вита Семеренко (6-й стартовый номер; отставание от лидера итальянки Лизы Виттоцци 29 секунд) и Анастасия Меркушина (35; 1 минута 28 секунд), а в мужском - Дмитрий Пидручный (25; 2.05), Сергей Семенов (37; 2.27) и Артем Прима (48; 2.47).

Трансляция гонок на UA-Перший.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 13 января командными эстафетами.