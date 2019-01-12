ВАДА примет решение по статусу РУСАДА 22 января

Новости спорта: Исполком ВАДА вынесет решение относительно статуса РУСАДА 22 января, сообщается на сайте всемирного агентства.

«Исполком ВАДА 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА. Члены исполкома запросили столько времени, чтобы должным образом изучить рекомендации комитета по соответствию, которые будут предоставлены не позднее 17 января.

ВАДА публично озвучит решение исполкома после телефонной конференции 22 января", — информирует пресс-служба ВАДА.

В ноябре и декабре прошлого года эксперты ВАДА дважды посетили Московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, так как их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с законодательством России. 9 января экспертная группа прибыла в Москву для повторного получения данных, а 10 января начала работу.