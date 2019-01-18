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Украинский боец Роман Долидзе будет выступать в UFC

Украинский боец Роман Долидзе будет выступать в UFC
14:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский боец грузинского происхождения смешанных боевых искусств Роман Долидзе подписал контракт с американским промоушеном Ultimate Fighting Championship.

По контракту Роман Долидзе проведет 4 поединка в UFC. Дебют состоится в марте-апреле 2019 года.

«Благодарю всех, кто поддерживал и верил в меня. Вместе у нас всё получилось!», - поделился своими эмоциями Роман Долидзе на свой странице в Instagram.

В интервью Максиму Матжикову Роман Долидзе прокомментировал подписания контракта с UFC:

«Своим переходом в UFC я открываю дорогу не только для себя, но и для других бойцов лиги WWFC. Несомненно, это значимое событие для лиги WWFC, которая меня вырастила, и многое в меня вложила».

 
 
 
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@ufc I'm coming!! Thanks to all fans for your support! - Всем огромное спасибо, кто поддерживал и верил в меня. Вместе у нас все получилось. Благодарю @jacksonwink_mma за гостеприимство, всему тренерскому штабу за подготовку @mmacoachwink, отдельное спасибо @madrussian29, спасибо всей команде @wwfc.ua, мы проделали огромную работу. Спасибо моей спортивной семье @rdsport1. Спасибо всем грузинским и украинским фанам за поддержку!! ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!!! - ყველას დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. დღეს მოვაწერე UFC-ს კონტრაქტს ხელი. ძალა ერთობაშია #RDsport #JW #WWFC #MMA #UFC

Публикация от Roman Dolidze (@romandolidze)

«Переход Романа Долидзе в UFC - это результат сплоченной работы команды промоушена WWFC и правильно выбранной стратегии. Роман всегда прислушался к каждому совету руководства лиги», - прокомментировал переход Романа Долидзе в UFC вице-президент лиги WWFC Денис Перч.

«В прошлом году Роман выложился на 100% и заслужил право биться с лучшими бойцами мира», - прокомментировал переход Романа Долидзе в UFC президент лиги WWFC Владимир Тесля.

Роман Долидзе в профессиональной карьере ММА провел 6 поединков, во всех из них одержал досрочные победы. В июне 2018 года на турнире WWFC 11 стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WWFC, нокаутировав во втором раунде бразильца Эдера де Соузу. В декабре 2018 года на турнире WWFC 13 защитил титул, победив техническим нокаутом поляка Михала Пастернака.

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Справка

World Warriors Fighting Championship (WWFC)— международная организация, проводит бои по смешанным боевым искусствам (ММА) среди профессионалов. Главный офис в Киеве, Украина. Основана в 2013 году.

Основатель и президент — Владимир Тесля.

Вице-президент — Денис Перч.

CEO — Мария Мащенко.

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UFC, WWFC, Роман Долидзе.
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