Деревянченко - Кулкай: где пройдет бой

Бой за звание официального претендента на пояс IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко (12-1, 10 КО) и немцем Джеком Кулкаем (25-3, 13 КО) пройдет в Нью-Йорке.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил сам представитель Германии, который в данный момент проводит первый этап подготовки к поединку на своей исторической родине в Эквадоре.
О точной дате и месте станет известно позже.
Напомним, на данный момент титулом IBF владеет Дэниэль Джейкобс (35-4, 29 КО), который 4 мая поставит его на кон в объединительном бою с чемпионом WBA и WBC Саулем Альваресом(51-1-2, 35 КО).