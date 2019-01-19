Деревянченко - Кулкай: где пройдет бой

Новости спорта: Поединок-элиминатор на Деревянченко - Кулкай пройдёт в Нью-Йорке.

Бой за звание официального претендента на пояс IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко (12-1, 10 КО) и немцем Джеком Кулкаем (25-3, 13 КО) пройдет в Нью-Йорке.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил сам представитель Германии, который в данный момент проводит первый этап подготовки к поединку на своей исторической родине в Эквадоре.

О точной дате и месте станет известно позже.

Напомним, на данный момент титулом IBF владеет Дэниэль Джейкобс (35-4, 29 КО), который 4 мая поставит его на кон в объединительном бою с чемпионом WBA и WBC Саулем Альваресом(51-1-2, 35 КО).