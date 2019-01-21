Трамп выиграл снукерный Мастерс, в финале одолев О’Салливана

Новости спорта: Первый триумф на турнире для британского снукериста.

Английский снукерист Джадд Трамп в финале Мастерса сумел переиграть опытного соотечественника Ронни О’Салливана.

Финальный матч турнира проходил до победы в 10-ти фреймах. Трамп сумел победить, отдав О’Салливану всего лишь 4 партии.

Важную роль сыграла успешная первая сессия финала, которую новый чемпион выиграл со счетом 7:1. Вечернюю сессию О’Салливан начал с победного фрейма, но затем снова проиграл, так и не сумев хоть как-то приблизиться к Трампу.

Чемпиону не удалось по ходу финала не удалось сделать ни одной сотенной серии, а О’Салливан записал на свой счет две — 114 и 113 очков.

По ходу турнира 29-летний новый чемпион также одолел Кайрена Уилсона, Марка Сэлби и Нила Робертсона.

Помимо Уилсона, каждый из соперников Трампа на турнире, включая финалиста О’Салливана, становился победителями Мастерс ранее, в то время как этот триумф стал для Джадда первым в карьере.

Снукер. The Masters. Финал

Ронни О’Салливан (Англия, 3) — Джадд Трамп (Англия, 5) 4:10

1 сессия: 0-89, 0-87, 8-58, 37-80, 101-0, 37-90, 0-86, 26-74

2 сессия: 69-13, 0-88, 114-23, 25-69, 113-4, 16-68