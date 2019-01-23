Футзал. Женская сборная Украины уступила Италии в товарищеском матче

Новости спорта: Сборная Украины по футзалу разгромно уступила сборной Италии.

В рамках подготовки к финальной части Евро-2019 в Португалии женская сборная Украины по футзалу в Броварах проиграла первый спарринг итальянкам — 1:4.

Еще в первом тайме в ворота украинок влетело четыре мяча, а во второй половине игры подопечным Олега Шайтанова удалось отыграть лишь один гол, который на свой счет записала Юлия Дударчук.

Завтра состоится второй товарищеский матч против Италии, который начнется в 19:30. Встреча снова пройдет в СК БВУФК в Броварах.

В рамках полуфинала чемпионата мира Украина сыграет с Португалией, которая будет принимать турнир. Матч состоится 15 февраля, а игра за третье место и финал спустя два дня.

Украина — Италия 1:4 (0:4)

Голы: Дударчук (31) — Помпоселли (9), Джулиано (12), Ксаксо (14), Белли (19)