Что такое Супербоул?

Новости спорта: Матч, который в США приравнивают к национальному празднику.

Главный матч сезона в американском футболе пройдет в это воскресенье.

Супербоул — это не только матч, это еще и «хаф-тайм шоу» (шоу в перерыве), которого ждут все телезрители. На этот раз хедлайнером станет группа Maroon 5, а помогать им будут рэпперы Биг Бой и Трэвис Скотт. Звездные выступления обсуждаются иногда не меньше самой игры. Сколько акробатических трюков сделала Леди Гага? Будет ли хедлайнер удалять неудачные фото из Интернета, как того требовала Бейонсе в 2013 году? Ну а уж если Джастин Тимберлейк «случайно» оголит грудь Джанет Джексон... Кстати, спустя 14 лет Джастина простили и снова пригласили выступить на Супербоуле. В прошлом году в перерыве зажигал как раз он.

По сути, это финал чемпионата Национальной футбольной лиги США (НФА) по американскому футболу, но в Америке он давно стал чем-то большим. Авторы рекламной брошюры даже писали, что древние греки находили своих богов на Олимпе, а американцы находят своих богов в зачётной зоне игровых футбольных полей в Новом Орлеане и Пассадоне, Хьюстоне и Лос-Анжелесе, Чикаго и Майами.

Финальный матч известен во всём мире своим масштабом и феерическим шоу, на котором выступают мировые звёзды. Событие сравнимо по зрелищности с олимпийскими церемониями, финалами Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата мира по футболу.

Первая игра Супербоула была сыграна 15 января 1967 года. В ней боролись победитель чемпионата НФЛ (Национальной футбольной лиги) и чемпион молодой конкурирующей АФЛ (Американской футбольной лиги). Через три года эти два отделения окончательно слились воедино, и команды стали соревноваться за звание чемпиона НФЛ. С тех пор игра проходит ежегодно в воскресенье сразу по окончании стадии плей-офф, это день называют Super Bowl Sunday (Воскресенье Супербоула).

Каковы масштабы?

В прошлом году на матче между Philadelphia Eagles и New England Patriots присутствовали 67 612 зрителей. В этот день «Филадельфия» впервые выиграла финальный матч НФЛ. Игра завершилась со счётом 41:33.

По оценке Forbes, Супербоул — самый дорогой бренд среди спортивных событий ($ 630 млн дохода в день). Конечно, прибыль растёт далеко не за счёт продажи билетов. Телевизионные рейтинги финала лидируют среди спортивных трансляций. Оказывается, с 2010 года ни один из матчей не собирал национальную аудиторию меньше 100 млн человек, а это треть всего населения страны, поэтому на обсуждение ежегодно выносится вопрос об увеличенных выходных в честь этого события.