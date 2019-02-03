Олимпийскому учебно-тренировочному центру "Конча-Заспа" исполнилось 45 лет

Новости спорта: 45 лет с момента основания отмечает ГП Олимпийский учебно-тренировочный центр "Конча-Заспа" - главная спортивная база страны.

За годы существования база подготовила более 60 олимпийских чемпионов, десятки серебряных и бронзивих призеров Олимпийских игр, победителей и призеров чемпионатов мира, Европы, Кубков мира и других соревнований, сообщили в пресс-службе Минмолодежьспорта.

База продолжает развиваться. При прямой поддержке Минмолодежьспорта с 2015 года на ее территории открыты новые залы, постоянно обновляется оборудование и спортивный инвентарь, медицинское оборудование. В прошлом году, в частности, установлена новую вентиляционную систему в зале спортивной гимнастики, а также современное освещение, гимнастическая яма, наведен порядок с питанием. 1 февраля 2019-го открыт новый, дополнительный зал тяжелой атлетики с 11-ю помостами для тренировок.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов на праздничном ужине, посвященном юбилею базы, поздравил ее коллектив: "Низкий поклон всем работникам: уборщицам, врачам, официантам, поварам, медикам, тренерам, администраторам - всем, кто вкладывает в спортивные победы Украины большую часть своего труда, своего времени, своей души. "Конча-Заспа" функционирует на должном уровне именно благодаря вам. Я был на многих олимпийских базах - в Польше, Японии. Могу сказать, что мы способны выдержать конкуренцию".

Министр отметил, что согласно плана развития базы, при наличии соответствующих средств в бюджете Министерства на территории центра "Конча-Заспа" построят современный бассейн, два тренировочных корпуса и один спальный.