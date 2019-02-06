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Брынзак: Джима отправилась в Канаду с мужской сборной

Брынзак: Джима отправилась в Канаду с мужской сборной
03:55 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Владимир Брынзак прокомментировал предстоящий этап Кубка мира в Канаде.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился ожиданиями от следующего этапа Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Кэнморе (Канада) с 7 по 11 февраля.

«В Кэнморе очень холодно, большие морозы. Туда уже отправились Джима и мужская сборная. Посмотрим, как пройдёт этот этап, как спортсмены перенесут горы, акклиматизацию.

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Сёстры Семеренко отправились на сбор в Отепя, вместе с ними улетела Ольга Абрамова. Она неделю лежала в больнице в Киеве, перенесла заболевание. Меркушина с отцом тренируется в Антхольце. Встретятся все, кроме Джимы, уже на чемпионате Европы в Раубичах, а кто именно будет там стартовать, пока что неизвестно», – приводит слова Брынзака интернет-портал XSport.

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Биатлон, Кубок мира, Новости спорта, Владимир Брынзак.
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