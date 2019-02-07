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Российской биатлонистке Рассказовой разрешили выступать за Украину

Российской биатлонистке Рассказовой разрешили выступать за Украину
22:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: biathlon.com.ua

Новости спорта: Биатлонистка Анастасия Рассказова переехала из России в Украины прошлым летом.

Исполком Международного союза биатлонистов официально разрешил российской биатлонистке Анастасии Рассказовой выступать за сборную Украины. Таким образом, Рассказова сможет принять участие в заключительном этапе юниорского Кубка IBU в Торсби (1-2 марта), а также в юниорском чемпионате Европы в Шушене (6-10 марта).

Отмечается, что в августе прошлого года президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко проходят процесс натурализации и будут представлять Украину на международных соревнованиях. Спортсменки имеют украинские корни - их родители украинцы, а документы об принятии гражданства Украины находятся на стадии оформления.

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Напомним, что очередной этап Кубка мира стартует сегодня, 7 февраля, в Кенморе (Канада).

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Анастасия Рассказова.
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